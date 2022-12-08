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Kiralık evde uyuşturucu laboratuvarına jandarma baskını

Kiralık evde uyuşturucu laboratuvarına jandarma baskını
Kiralık evde uyuşturucu laboratuvarına jandarma baskını

Antalya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Kiralanan bir evde uyuşturucu madde imali ve ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü, MİT Bölge Başkanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Kepez ilçesinde H.A. isimli şahsın kiraladığı evde laboratuvar kurduğu ve skunk bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Ekiplerce söz konusu adreste yapılan aramada; 2 adet uyuşturucu madde laboratuvarı, 11,4 kilogram skunk maddesi ve 215 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

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