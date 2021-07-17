Kiralık katiller adresi karıştırdı

Jandarma Genel Komutanlığı, 3 Eylül 2018 günü Konya'nın Karatay ilçesindeki İsmil Mahallesi'nde yaşanan “Büyükşen Çifti Cinayeti” ile ilgili açıklama yayımladı. Konuyla ilgili 4 kişinin tutuklandığının bilgisinin verildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Konya ili Karatay ilçesi İsmil Mahallesinde 03 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, Metin ve Necla Büyükşen isimli şahıslar öldürülmüş, kızları Fatma Büşra Büyükşen isimli şahıs ise yaralanmıştır. Kamuoyunda ‘Büyükşen Çifti Cinayeti' olarak yer alan olayın aydınlatılmasına yönelik Konya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalara Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen İstihbarat Komutanlığı Timleri, JASAT Timleri ve Siber Suçlarla Mücadele Timleri destek vermişlerdir. Öldürme olayının meydana geldiği 03 Eylül 2018 tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında; alınan ifadeler, yapılan teknik takip ile maktuller ve şüphelilere ait İMAJ kayıtlarının incelenmesi neticesinde olayın meydana geldiği adresin karıştırılarak yanlış adreste bulunan eve girilerek gerçekleştirilmiş olduğu yönünde kuvvetli bilgi ve bulgulara ulaşılmış olup, soruşturma kapsamında olaya karıştığı değerlendirilen 23 şüpheli hakkında 13 Temmuz 2021 Salı günü Konya İl ve İlçelerinde bulunan 18 adrese 116 personelin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, soruşturmanın genişletilmesiyle (25) şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan adli aramalar neticesinde; 2 adet kar maskesi, 2 adet eldiven, 31 adet cep telefonu, 11 adet harici depolama cihazı, 8 adet av tüfeği, 3 adet bilgisayar, 42 adet sim kart, 8 adet hafıza kartı ve 2 adet tablet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dijital materyaller Siber Suçlarla Mücadele Timleri tarafından incelenmiş olup, diğer suç delilleri ise Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek incelenmesi sağlanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere yönelik alınan ifadeler, teknik takip ve teknik incelemeler sonucunda şüphelilerin olayın meydana geldiği adresi karıştırmak suretiyle yanlış adreste bulunan maktulleri öldürdükleri tespit edilmiştir. Gözaltında bulunan şahıslardan A.B., E.T., Z.O., ve M.O, isimli şüpheliler tutuklanma talebiyle, H.B. isimli şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, adı geçen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gözaltında bulunan ve işlenen suçlarla bağlantısı tespit edilemeyen diğer şüpheliler serbest bırakılmıştır” dedi.

Ali Nargüner

