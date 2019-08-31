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Kıran-2 Operasyonu'nda 2 terörist yakalandı

Kıran-2 Operasyonu'nda 2 terörist yakalandı
Kıran-2 Operasyonu'nda 2 terörist yakalandı

Mardin Şırnak, Batman üçgeninde başlatılan Kıran-2 Operasyonu kapsamında 2 terörist yakalandı.

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kıran -2 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı unsurlarınca Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalı Akarsu Mahallesi'nde icra edilen operasyon neticesinde; Suriye'den ülkemize eylem yapmak maksadıyla gönderildiği değerlendirilen 2 PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir“ denildi.  

Beril Solmuşgül

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