İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kıran-4 operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kıran-4 operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kıran-4 operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli gerçekleştirilen “Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş” operasyonu kapsamında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt 1'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birlikler tarafından, Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş operasyonunda 7 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.

Bölgede devam eden hava destekli operasyonda tespiti yapılan 7 bölücü terör örgütü mensubu daha 9 Kasım 2019 tarihinde etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon başladığı tarihten bugüne toplam 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

Ramazan Demir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.