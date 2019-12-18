Kıran-8 Operasyonu'nda BTÖ'ye ait malzemeler ele geçirildi

Bitlis ve Siirt'te bölücü terör örgütünün (BTÖ) kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Bitli Valiliği koordinesinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyon kapsamında 18 Aralık 2019 günü icra edilen faaliyette; bir sığınak içerisinde 8 adet büyük tüp (4 dolu, 4 boş), toprağa gömülü vaziyette 2 adet basma düzenek anahtar mekanizması, 15 adet dokuz voltluk dörtlü pil bloğu, 40 kilogram un, 35 litre sıvıyağ, 2 kilogram şeker, 1 adet akıllı cep telefonu, 1 adet 2 GB hafıza kartı ve 1 adet sim kart ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonları, halkımızın da desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir. Kamuoyuna ayrıca gelişmelerden bilgilendirilecektir” denildi.