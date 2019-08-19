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Kıran Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kıran Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Kıran Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 110 roketatar sevk fişeği,4 bixi makinalı tüfek, 4800 bixi makinalı tüfek mühimmatı ve 500 uçaksavar mühimmatının ele geçirildiği belirtildi.

Hakkari, Şırnak ve Van İl Jandarma Komutanlıklarının ortak katılımı ve bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında; 129 Timin katılımıyla Hakkari, Şırnak ve Van illerinde barınma alanlarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak maksadıyla 18.09.2019 tarihinde “Kıran Operasyonu” başlatılmıştır.

Hakkari, Şırnak ve Van'da devam eden “Kıran Operasyonu” kapsamında, Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı Bölgesi kırsalında tespit edilen mağara/ sığınakta,
‪-110 Antitank Roketatar mühimmatı,
‪-110 Roketatar Sevk Fişeği,
‪-4 Bixi Makinalı Tüfek,
‪-4800 Bixi Makinalı Tüfek mühimmatı,
‪-500 uçaksavar mühimmatı ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilmiştir.

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İLBAŞ, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz GÖLBAŞI, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri ÖZTÜRK, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DİLBEROĞLU, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir USLU da Hakkari Kavaklı Bölgesinde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyona katılmıştır.  

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