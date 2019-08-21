İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kıran Operasyonunda PKK cephaneliği ele geçirildi

Kıran Operasyonunda PKK cephaneliği ele geçirildi
Kıran Operasyonunda PKK cephaneliği ele geçirildi

Hakkari kırsalında düzenlenen Kıran Operasyonunda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamadı, 18 Ağustos 2019 tarihinde jandarma, PÖH ve güvenlik korucularının katılımıyla 3 ilde başlatılan Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari merkez Kavaklı köyü kırsal alanında icra edilen temas araması esnasında toplamda 3 ayrı sığınak içerisinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramalarda; 4 adet bixi makineli tüfek ve yedek namluları, 4 bin 800 adet bixi makineli tüfek mühimmatı, 500 adet uçaksavar mühimmatı, bin 800 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 700 adet dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 110 adet roketatar sevk fişeği, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet havan mühimmatı, 110 adet anti tank roketatar mühimmatı, 30 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere fünye, 16 adet pil bloğu, 80 metre kablo, 1 adet jeneratör, 1 adet gaz ocağı, 2 jelikan mazot, 20 litre motor yağı, 1 adet kırıcı-delici, 28 adet mutfak tüpü, 1 adet şemsiye, 1 adet gece görüş gözlüğü, 4 adet spor ayakkabı, 4 adet elbise, 8 adet panço ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.  

Feyzullah Taş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.