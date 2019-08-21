Kıran Operasyonunda PKK cephaneliği ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamadı, 18 Ağustos 2019 tarihinde jandarma, PÖH ve güvenlik korucularının katılımıyla 3 ilde başlatılan Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari merkez Kavaklı köyü kırsal alanında icra edilen temas araması esnasında toplamda 3 ayrı sığınak içerisinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramalarda; 4 adet bixi makineli tüfek ve yedek namluları, 4 bin 800 adet bixi makineli tüfek mühimmatı, 500 adet uçaksavar mühimmatı, bin 800 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 700 adet dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 110 adet roketatar sevk fişeği, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet havan mühimmatı, 110 adet anti tank roketatar mühimmatı, 30 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere fünye, 16 adet pil bloğu, 80 metre kablo, 1 adet jeneratör, 1 adet gaz ocağı, 2 jelikan mazot, 20 litre motor yağı, 1 adet kırıcı-delici, 28 adet mutfak tüpü, 1 adet şemsiye, 1 adet gece görüş gözlüğü, 4 adet spor ayakkabı, 4 adet elbise, 8 adet panço ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş