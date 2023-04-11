Kirasını 1 yıllık peşin ödedikleri daireye giremiyorlar

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yap-işlet-devret modeli ile geçtiğimiz yıllarda 21 yıllığına ihaleyle MSG Gayrimenkul A.Ş.'ye devrettiği Manisa Şehzadeler ilçesine bağlı 2. Anafartalar Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmandan 7 Eylül 2022 tarihinde daire kiralayan Demir ailesi aradan geçen 7 aya rağmen 1 yıllık kirasını peşin verdikleri eve giremiyor. Hala inşaatın devam ettiği ve oturma ruhsatının olmadığı binada, 5-6 daire ise inşaat elektriği ve suyunu kullanarak imzaladıkları sözleşmenin neredeyse iki katı fiyat farkıyla sözleşmelerini yenileyerek oturmaya devam ediyor. Karşılarında bir muhatap bulamamaktan şikayetçi olan Demir ailesinin kızları Eda Demir, sözleşme imzaladıkları firma ile kendileriyle irtibata geçen firmanın farklı olduğunu söyleyerek yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi.

“Kirasını 1 yıllık peşin verdiğimiz dairemize giremiyoruz

Yaşadıkları durum karşısında kendilerine bir muhatap bulamadıklarını kaydeden mağdur kiracı Eda Demir, “Oturduğumuz daireyi kentsel dönüşüm nedeniyle sattıktan sonra kiralık ev aramaya başladık ve burayı gördük 5 Eylül'de. 5 Eylül'de burayı gezdik ve 6 Eylül'de firma yetkilisi ile görüşüp 7 Eylül'de de sözleşme imzaladık ve kirayı da 1 yıllık peşin olarak 54 bin TL sözleşmede yazan hesaba havale yaptık. Bize bir ay sonra buraya taşınacağımız söylendi çünkü ruhsatı yoktu biz de kabul ettik. Bir ay sonra taşınacağımız söylenmesine rağmen şu an nisan ayındayız ve evimize geçemedik. Geçmeyi bırakın aralık ayından bu yana da iki adam çıktı buranın yeni yetkilisi olduklarını söylediler ve bizim sözleşmeyi kabul etmediklerini söyledi. Biz de İzmir ve Ankara'yı arayıp sorduğumuzda bu isimleri teyit etmediler ve bizim sözleşme imzaladığımız MSG Grup'ta olduğunu söylediler. En son sözleşmemize dayanarak avukatla çilingir yardımıyla kapıyı açmıştık, anahtar değiştirdik eşyalarımızı koyduk. Eşyalarımızı koyduğumuz halde masamız, sandalyelerimiz, perdelerimiz, halılarımız evden çıkarılmış ve kapı değiştirilmiş. Şu an dairemiz başkasına kiralanmış. Eşyalarımız ortada yok, nerede olduklarını da söylemiyorlar. İçeride giremiyoruz 1 yıllık peşin parasını verdiğimiz dairemize giremiyoruz.” dedi.

Olay yargıya taşındı

Konunun yargıya taşındığını aktaran Demir şunları söyledi: “Hukuksal mücadelemizi başlattık. Dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunduk. Ödediğimiz parayı temin edebilmek için bir dava açtık. Ben bir yerel gazetede çıkmıştım o haberden sonra bu binadan bir mağdur daha ulaştı bana. O da aynı şekilde dava açtı. Şu an hukuk süreci yürüyor. Bizim hukuk sürecimiz başladıktan sonra karşı tarafın avukatı bizi arayarak '54 bin TL'nizi verelim davayı geri çekin' dedi. Biz de kabul etmedik. Biz burayı tuttuğumuzda daireler 4 bin 500- 5 bin TL civarındaydı. Şimdi 10 bin TL civarında kiralar. Böyle bir durum bizim zararımızı karşılamıyor. Burayı bize 4 bin 500 TL'ye kiraladıktan sonra yeni girenlere de 8 bin 500 TL'den kiraladılar. Şu an hala sattığımız evde oturuyoruz. Sattık, buraya geçeceğiz diye. Evi alan kişi de bize çıkın demedi. Biz buraya geçemediğimiz için oradaki insanlar da mağdur oluyor. Bina kentsel dönüşüme girecek bizim yüzümüzden olamıyor. Temmuz ayında neredeyse bir sene olacak." Binada oturan bir vatandaş ise taşındıktan kısa bir süre sonra sözleşmelerini neredeyse 2 kat fiyata yenilemek zorunda kaldıklarını ve hala oturma ruhsatı olmadan oturmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Firma suç duyurusunda bulundu

Binayı, Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralayan MSG'den devralan firma yetkilisi ise şunları söyledi: “Biz burayı MSG'den 10. ayda satın aldık. Bunların sözleşmesinde MSG'nin kaşesi var ama imzayı atan Abdülkadir D. Abdülkadir D.'nin MSG ile bir bağlantısı yok. Sözleşmedeki imza başkasının para gönderilen hesap numarası başkasına ait. Kaşeyi herkes yaptırabilir. Kaşe 100 TL. Biz bunları sonradan öğrendik. Burası hala inşaat halinde ruhsatı yok. İnşaat halinde görünüyor. Burada birinin başına bir iş gelse sorumluluk bize ait. Biz de diğer oturanlar da toplantı yaptık. Abdülkadir G. için suç duyurusunda bulunduk. Eda Hanımın avukatına dedik ki madem ki sizin bir mağduriyetiniz var burada bizim ismimiz geçiyor sizin ödemiş olduğunuz parayı biz üstlenelim. Ama onlar bizden 100 bin TL istedi. Bu mağduriyet olmuyor. Burası bir inşaat. Bunlar da birilerine para yollamışlar parayı yolladıklarının MSG ile ilgisi yok. Abdülkadir D. orada kalfalık yapan birisiymiş. İnşaat halindeyken baktık ki insanlar taşınıyor. Bizim haberimiz yok. 5-6 aile taşındı ve onlarla da yeniden sözleşme yaptık” diyerek suçlamaların kendileriyle ilgisi olmadığını söyledi.

Sadık Cangel - Önder Aydın

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