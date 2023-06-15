Kirasını ödeyemeyen engelli anneye haciz şoku… 3 çocukla dışarıda kaldı

Merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan 3 çocuk annesi Özlem Öner (53) yürümekte zorluk çektiği için vefat eden babasından kalan parayla ve engelli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Yüzde 50 engeli bulunan 3 çocuk annesi Öner, biriken borçlarından dolayı kiralarını ödemeyince ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla evden çıkarıldı. Borçlarına karşılık eşyalarına haciz konulan anne, evlatlarıyla sadece yanlarına aldıkları kıyafetler ile birlikte Çırpan Mahallesi'ndeki muhtarlığın yanında bulunan parka yerleşti. Günlerdir dışarda kalan gözü yaşlı annenin tek isteği evlatlarıyla başlarını sokabileceği bir yuva.

“Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum”

53 yaşındaki 3 çocuk annesi Özlem Öner, “ Babamdan kalan maaşla geçinmeye çalışıyorduk. Çocuklarım okula gidiyordu. Borçlarımızdan dolayı bir dönemdir ne okula gidebiliyorlar ne de kiramızı ödeyebiliyoruz. Çocuklarım bana bakmak için çalışmak istiyor ama bu kez de yaşları küçük olduğu için onları işe almıyorlar. Sığınma evine başvurmak istedim ama bu kez de çocuklarımı bırakmak istemiyorum. Onlarda beni bırakmak istemiyor. Bizim tek isteğimiz ayrılmamak, başımızı bir hep beraber kalacağımız bir yere sokabilmek” diye konuştu.

“Dışarda kalırız ama yine de annemizi bırakmayız”

Çocuklardan Berkay Öner ise, “Biz annemizden ayrılmak istemiyoruz. Biz esirgeme kurumuna gidip annemizi bu durumda bırakamayız. Dışarda kalırız ama yine de annemizi bırakmayız” ifadelerini kullandı.

Ahmet Burak Öztürk

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