Kiraya verdiği evi pislik içinde geri aldı

Olay ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Barış Yapı Sitesi 26'ncı blokta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Uğur K. isimli vatandaş, kiraya verdiği evi, dağıtılmış bir şekilde geri aldı. Evde bulunan kiracı N.D.'nin çıkarken evi pislik içinde teslim ettiğini belirten ev sahibi, duruma isyan etti. Yaklaşık 5 aydır kiracısından kira alamadığını ve uzun süredir evden çıkması için ihtar çektiğini belirten Uğur K., evden çıkmaları için kiracısına 300 lira para vermek zorunda kaldığını da ifade etti.

"Bu evde nasıl yaşamışlar aklım almıyor"

Mahkemeyle uğraşmak istemediğini evin durumunun çok kötü olduğunu bildiğini ve kiracıların evden çıkmaları için çok uğraştığını söyleyen ev sahibi, “Evi ben bir başkasından satın aldım. İçerisinde kiracının olduğunu biliyordum. Ben de devam etsinler dedim. Ama ne bir kere kira verdiler ne de telefonlarımı açtılar. Evi de çok kötü bir şekilde kullandıklarını biliyordum. Uzun süredir çıkmaları için uğraşıyorum. Sonunda çıktılar ama çıkarken de benden 300 lira para istediler yoksa çıkmayacaklarını belirttiler. Bende avukatlık masrafı yerine 300 lirayı vererek evden çıkarttım. Ama evi nasıl aldığım fotoğraflarda görünüyor. Bu evde nasıl yaşamışlar aklım almıyor. Ev sahipleri kiracı seçerken çok dikkatli olsun” açıklamasında bulundu.

Yılmaz Yalçın