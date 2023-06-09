Kiraz Festivali'nde tarihi kortej: On binler caddeyi doldurdu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, bu yıl 57'ncisi ile dopdolu bir programa sahne oldu. Birçok ülkeden Kiraz Festivali için Tekirdağ'a gelen misafirler ve Tekirdağ halkının katılımıyla düzenlenen festival korteji Köprübaşı mevkiinden başlayarak sahil dolgu alanına kadar devam etti. Festival bandosunun müzikleri eşliğinde Tarihi Tekirdağ Valiliği önüne kadar ilerleyen kortej, burada festival ateşini yaktı.

Burada bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Festivalimizin şehrimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dört gün sürecek bu güzel etkinlik, yaklaşık 2.5 - 3 milyon misafirimizin olacağı güzel bir organizasyon. Bu organizasyonda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza, şehrimizin bütün bürokratlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten Süleymanpaşa'nın, Tekirdağ'ın tanıtımıyla alakalı el birliği ile yapılmış muazzam bir çalışma. Elbette eksikliklerimiz olabilir.

Ama elbirliği ile Süleymanpaşa'da yaşayan 215 bin hemşehrimizle, Tekirdağ'da yaşayan 1.2 milyon hemşehrimizle birlikte her zorluğun altından kalktığımız gibi inşallah bunun da altından kalkacağız. Şu gördüğünüz kortejdeki yaklaşık 40 bin kişilik kalabalık bu büyük milletin birlik ve beraberliğin en büyük göstergesidir. Ben sizleri Allah için çok seviyorum, bu milletin bir ferdi olmaktan bir kere daha gurur duydum. Her şeyin gönlünüzce olduğu güzel bir festival olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum” dedi. Festival ateşini yaktıktan sonra ellerindeki meşaleler ile sahil dolgu alanına yürüyen vatandaşlar gece boyu sürecek Fatma Turgut ve Ferhat Göçer konserinde eğlenmek için konser alanında yerlerini aldılar.

Halil Dağ - Tunay Özdemir

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