Kireç sökücü içen 3 çocuk hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da yaşayan uyruklu ailenin çocukları Farzane H. (2), Zeynab H. (4) ve Zahra H. (1), evde buldukları kireç sökücüyü içti. Mide bulantısı gibi şikayetler sebebiyle ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 çocuk, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çocuk Cerrahi Polikliniğine yatırıldı. Tedavileri devam eden çocuklardan Farzane H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Vedat Yunus İkizoğlu

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