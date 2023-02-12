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Kırgız arama kurtarma ekibi, 7 yaşındaki çocuğu enkazdan sağ çıkardı

Kırgız arama kurtarma ekibi, 7 yaşındaki çocuğu enkazdan sağ çıkardı
Kırgız arama kurtarma ekibi, 7 yaşındaki çocuğu enkazdan sağ çıkardı

Kırgız arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 7 yaşındaki bir çocuğu sağ olarak kurtardı.

Kırgız arama kurtarma ekibi, 7 yaşındaki çocuğu enkazdan sağ çıkardı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için Türkiye'ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekibin, dün yerel saatle 23.30'da 7 yaşındaki bir çocuğu kurtardığı aktarıldı. Bakanlık, çocuğun annesinin ve ağabeyinin ise cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Geçtiğimiz salı günü Türkiye'ye gelen 63 kişilik Kırgız kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı.

Aliia Raimbekova

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