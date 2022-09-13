Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA'ları için üs kurdu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları için kurulan üssün açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Caparov açılış töreninde yaptığı konuşmada ülkede barış ve istikrarın devlet sınırlarından başladığını belirterek, “Tam da bu nedenle Kırgızistan sınırlarının güvenliğinin sağlanması devletin önceliklerindendir. İleride sınır muhafızlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar devam edecek” dedi. Caparov, geçtiğimiz yıl Sınır Muhafız Hizmeti için bütçe kaynaklarına SİHA'ların satın alındığını hatırlattı.

"KIRGIZİSTAN BARIŞSEVER ÜLKE"

Caparov, üssün Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki kara kuvvetleri ve askeri birimlerin hava savunmasının ana görevlerini yerine getireceğini söyledi. Sınır güvenliğinin sağlanmasında malzeme tabanının güçlendirilmesi için satın alınan teçhizatların sadece ülkesinin egemenliğini korumaya yönelik tatbikatlarda kullanılmasını umduğunu ifade eden Caparov, “Her zaman dediğim gibi Kırgızistan barışsever bir ülkedir. Silahlı kuvvetimizi güçlendirme çabalarımızın sadece savunma odaklı olduğunu vurguluyorum” diye konuştu.

Aliia Raimbekova