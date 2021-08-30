Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında gösterdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 31 Ağustos Bağımsızlık Bayramı kapsamında ülkede faaliyet gösteren yabancı ülke büyükelçileri ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Caparov etkinlikte yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın öncelikle siyasi, ticari, ekonomik, güvenlik ve askeri teknik iş birliğinin geliştirilmesine odaklandığını ifade ederek su kaynakları, enerji, altyapı, tarım, sağlık, eğitim, kültür, finans, teknoloji alanlarında somut anlaşmalar yapmaya çalıştığını vurguladı. Caparov, Cumhurbaşkanlığı görevindeki ilk ziyaretlerinin Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Türkiye, Türkmenistan ve Tacikistan'a yapmasının, söz konusu konuların çözümüne yönelik olduğunu dile getirdi.

Stratejik ortaklarla, müttefiklerle ve dost ülkelerle iş birliğini daha da geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Caparov, “Her şeyden önce Orta Asya bölgesinde komşularımız ve stratejik ortaklık anlaşmaları imzaladığımız dünyanın en güçlü ülkeleri Rusya, Çin, Türkiye, Hindistan ve Macaristan ile daha yakın iş birliği geliştirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Halihazırda Kırgızistan'ın 165 ülke ile diplomatik ilişki kurduğunu ve 124 uluslararası örgüte üye olduğunu belirten Caparov, ülkesinin bağımsızlığının, egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve ulusal çıkarların korunmasına yönelik açık, dengeli ve barışçıl dış politika izlediğini vurguladı.

Aliia Raimbekova