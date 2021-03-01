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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: “Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyorum”

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: “Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyorum”
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: “Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyorum”

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini geçtiğimiz hafta Rusya'ya yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 2-3 Mart tarihlerinde yapacağı Kazakistan ziyareti öncesi Kazakistan devlet haber ajansına mülakat verdi. Caparov, Orta Asya ülkelerinden ilk olarak Kazakistan'ı, daha sonra Özbekistan'ı ziyaret edeceğini belirterek "Ayrıca planda Çin ve Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmek var" dedi.

'Komşu ülkelerle kardeşlik ilişkilerini sürdüreceğiz'

İlk olarak komşu ülkelerle kardeşlik ilişkilerini sürdüreceklerine işaret eden Caparov, “Kırgız ve Kazaklarda ‘Yakın komşu uzak akrabadan iyidir' diye atasözü var. Biz ilk olarak komşularla ilişkileri güçlendirmeliyiz. Rusya gibi müttefik ve stratejik ortaklarımızla da sıkı ilişkileri devam ettirmeliyiz. Avrupa, Amerika ülkeleri ve diğer tüm devletlerle karşılıklı çıkarları dikkate alarak eşit ilişkiler kuracağız" ifadelerini kullandı.

Caparov, Özbekistan ile Türkmenistan'ın yakın zamanda Orta Asya ülkeleri arasında entegrasyon konularına ilişkin konferans düzenleyeceği bilgisini paylaşarak, kendilerinin bu konferansa ev sahipliği yapma konusunda öneride bulunacaklarını söyledi. Caparov, “Eğer biz bölgemizde beraber olmazsak bu olumsuz sonuçları getirebilir” dedi.

Aliia Raimbekova
 

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