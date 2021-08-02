Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Türkiye'nin bazı illerinde meydana gelen can kayıplarına ve trajik sonuçlara yol açan yangınlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Caparov mesajında, yangınlar sonucu can kayıpları haberlerini derin üzüntüyle karşıladığını belirterek, “Bu zor günlerde Türkiye halkına bu doğal afetin sonuçlarının üstesinden gelmesi için cesaret ve dayanıklılık diliyorum” ifadesine yer verdi. Caparov, Kırgızistan halkı ve kendi adına hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Aliia Raimbekova

