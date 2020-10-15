Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Kırgız vatandaşlarına seslendiği belirtildi.

Ceenbekov'un konuşmasında başkent Bişkek'teki sosyal ve siyasi durumun gerginliğini koruduğunu ifade ederken “Kırgızistan Meclisi (Cogorku Keneş) hükümetin yapısını onayladı ve uygun atamalar için kararnameyi imzaladım. Ancak bu tansiyonu düşürmedi” ifadesini kullandı. Başkentteki gerginliğin devam ettiğini ve istifasının talep edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, şu ifadeleri kullandı:

“Kırgızistan'da barış, ülkenin bütünlüğü ve toplumdaki huzur benim için her şeyden önce geliyor. Benim için her vatandaşımın yaşamından daha değerli hiçbir şey yoktur. Kırgızistan tarihinde vatandaşlarına ateş eden bir Cumhurbaşkanı olarak kalmak istemiyorum. Dolayısıyla istifa etmeye karar verdim”

Kırgızistan lideri, Başbakanı Sadir Caparov ve diğer siyasetçilere seslenerek, destekçilerini başkentten çekmeye ve Bişkek sakinlerine huzurlu hayat sunmaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, “Yüce Allah hepimizi korusun, ülkemizde barış ve huzur olsun” dedi. Kırgızistan'da Başbakan olarak seçilen Sadir Caparov'un destekçileri dün, 14 Ekim'de öğleden sonra hükümet binası önünde toplanmış ve Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesini talep etmişti.

Ayperi Bekmırzayeva