Kırgızistan-Özbekistan sınırında 270 metrelik tünel bulundu

Kırgızistan-Özbekistan sınırında metrelerce uzunlukta tünel bulundu. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Oş bölgesinin Kara Suu ilçesine bağlı Telman köyünde Kırgızistan'dan Özbekistan'a doğru 15 metre derinlikte 270 metre uzunluğunda tünel bulunduğu bildirildi. Açıklamada, “Tünelin derinliğinin 15 metre, girişin 1,8 metre, genişliğinin ise 1,5 metre, uzunluğunun girişten sınır çizgisine kadar 40 metre, girişten çıkışa kadar 270 metre olduğu tespit edildi” denildi.

Açıklamada, bahçesinde tünelin tespit edildiği vatandaşın akıl sağlığı kontrolü yapılması için akıl hastanesine kaldırıldığı ve olay yerinde suç aletlerinin bulunmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, tünelin ne amaçla kullanıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Aliia Raimbekova