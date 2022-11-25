İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırgızistan parlamento binasında yangın

Kırgızistan parlamento binasında yangın
Kırgızistan parlamento binasında yangın

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yer alan parlamento binasında yangın çıktı. Binadakiler tahliye edilirken, 6 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Kırgızistan parlamento binasında yangın - Tıkla İzle

Bişkek'teki parlamento binasında yangın çıktı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, bölgeye 6 itfaiye aracının sevk edildiği, yangına hemen müdahale edildiği aktarıldı. Binadaki çalışanlar ise tahliye edildi. Yangının büyümeden söndürüldüğü, ölü ve yaralı bulunmadığı belirtildi. Milletvekillerinin yangın sırasında binada olmadığı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov'un da katıldığı Halk Kurultayının toplantısında oldukları öğrenildi.

Aliia Raimbekova

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.