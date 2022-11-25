Kırgızistan parlamento binasında yangın

Bişkek'teki parlamento binasında yangın çıktı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, bölgeye 6 itfaiye aracının sevk edildiği, yangına hemen müdahale edildiği aktarıldı. Binadaki çalışanlar ise tahliye edildi. Yangının büyümeden söndürüldüğü, ölü ve yaralı bulunmadığı belirtildi. Milletvekillerinin yangın sırasında binada olmadığı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov'un da katıldığı Halk Kurultayının toplantısında oldukları öğrenildi.

Aliia Raimbekova

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