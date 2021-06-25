Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev Covid-19'a yakalandı

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, korona virüse yakalandı. Beyşenaliyev yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, “İki gündür hastayım. Uzaktan çalışıyorum. İlk iki gün kendimi kötü hissetim. Yalnızca akonitin otuyla tedavimi sürdürüyorum. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Beyşenaliyev, Nisan ayında düzenlediği basın toplantısında, ülkede Covid-19 tedavisinde akonitin kökü kullanılmaya başladığını açıklamış, yanında getirdiği su ısıtıcısında akonit kökünü kaynatarak içmişti.



Kırgızistan'da son haftada Covid-19 vakalarında artış gözlemlendi. Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının paylaştığı son verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 875 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 118 bin 981'e çıktı. Son 24 saatte 533 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, iyileşenlerin toplam sayısı 107 bin 391'e yükseldi. Son 24 saatte 6 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı bin 964'e ulaştı. Ülkede 2 bin 702 korona virüse hastasının tedavisini hastanelerde devam ediyor. Hastanede bulunanlardan 858'inin sağlık durumunun ağır, 132 hastanın ise son derece ağır olarak değerlendiriliyor.

Son 24 saatte 23 sağlık çalışanının test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla virüse yakalanan toplam sağlık görevlisi sayısı ise 5 bin 231 oldu. Ülkede Covid-19 vakalarının artmasına rağmen karantina önlemlerinin sıkılaştırılmayacağı öngörülüyor. Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov, epidemiyolojik durumun iyileştirilmesine ilişkin toplantıda toplu etkinliklere getirilen yasağın dışında herhangi bir kısıtlamaların uygulanmayacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl en çok korona hastasının Temmuz ayında hayatını kaybettiğini hatırlatan Maripov, "kara Temmuz" olaylarının tekrar etmemesi için halkı önlemlere uymaya, kalabalık yerlerden uzak durmaya çağırdı.



Aliia Raimbekova

