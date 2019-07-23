Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 30 yaralı

Kırgızistan topraklarında bulunan ancak Tacikistan'a bağlı olan Vorukh köyüne bayrak dikmek istemesine Kırgızistan'ın Ak-Sai köyü sakinleri karşı çıktı. Vorukh köyü halkının bu kararı Ak-Sai köylülerini kızdırdı ve taraflar birbirine önce taş attı, ardından köylüler arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada Kırgızistan tarafından aralarında polis ve sınır muhafızlarının da bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, Tacikistan tarafında ise 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Yaşanan olayın ardından Ak-Sai köyünün 315 sakini Batken şehrine gönderildi.

Sınır Muhafız hizmetinin açıklamasına göre, bölgede durum ciddiyetini korurken her iki taraftan da askeri ve diplomatik yetkilileri sınırda bulunuyor.

Akmaral Borukeeva