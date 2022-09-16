Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi

Kırgızistan-Tacikistan sınırında Çarşamba günü başlayan, dün duran ardından sabah saatlerinde yeniden başlayan çatışmalar sürüyor. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği ve yaralı sayısının da 66'ya yükseldiği aktarıldı.

Tacikistan ateşkesi ihlal etti

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti'nden yapılan açıklamada, Tacikistan tarafının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği belirtilirken, bölgede durumun gergin olduğu ve ateşkesin sağlanmasıyla ilgili önlemlerin alınmaya devam edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, sınır bölgelerindeki köylerden 135 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilenler için yardım kampanyası da başlatıldı.

Güvenlik Konseyi toplandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'ın talimatıyla düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında, sınırdaki durumun tırmanmaması için alınabilecek önlemler ve gerginliklerin azaltılmasına yönelik öneriler tartışıldı. Caparov ayrıca, ilgili kurumlara sınır bölgesindeki vatandaşların güvenliğinin sağlanması için tüm tedbirlerin alınması, yaralanan ve tahliye edilen vatandaşlar için de gerekli tüm yardımın sağlanması talimatı verdi.

Tacikistan tarafından yapılan açıklamada, 2 askerin hayatını kaybettiği, 6'sı asker 11 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

Aliia Raimbekova