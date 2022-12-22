Kırgızistan ve Rusya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 72 kilo madde ele geçirildi

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir Orta Asya ülkeleri üzerinden Rusya'ya, Baltık ülkelerine ve daha sonra Avrupa'ya Afganistan menşeli uyuşturucu sevkiyatı yapan bir uyuşturucu çetesinin tespit edildiği ve operasyon düzenlediği belirtildi.

Uyuşturucunun tırlardaki inşaat malzemeleri veya tarım ürünlerinin içine gizlenerek taşındığı aktarılan açıklamada, Rusya kolluk kuvvetlerinin söz konusu uyuşturucu sevkiyatını organize eden 34 yaşındaki Rusya vatandaşı M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldığı belirtildi. Açıklamada, M.S.'nin Rusya'nın Novosibirsk şehrinde kiraladığı bir depoda yapılan arama sırasında cephe kaplamasının içine gizlenmiş 68 kilogram Afganistan esrarı ve 4 kilogram eroin bulunduğu kaydedildi.

Aliia Raimbekova



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