Kırgızistan'da 1 Nisan'dan itibaren tüm okullar açılacak

Kırgızistan'da Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov, korona virüs salgınında eğitim alanına yönelik güncel konuları değerlendirmek üzere toplantı düzenledi.

Ülke genelindeki okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi konusunun görüşüldüğü toplantıda, doğa bilimleri konularına öncelik verilecek olan yeni okul müfredatının geliştirilmesi konuları da ele alındı. Novikov yaptığı açıklamada, 9 Mart'tan bu yana başkent Bişkek'te 2-3-4. sınıflardaki öğrencilerin yüz yüze eğitime devam ettiğini, 1 Nisan'dan itibaren ise ülke genelinde tüm sınıf düzeylerindeki öğrencilerin yüz yüze eğitime yeniden başlayabileceğini bildirdi. Başbakan Birinci Yardımcısı Novikov aynı zamanda, okulların 1 Eylül 2021 tarihine kadar öğrencilerin ebeveynlerinden özel okul üniforması satın almasını ve giymesini istemeyeceğini vurguladı.

Her öğrenci için sağlık kayıt kartı

Eğitim ve Bilim Bakanlığı, yerel yönetimler, Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının eğitim sürecini tam olarak sürdürmek için uygun hazırlığı sağlaması gerektiğine dikkat çeken Artem Novikov, "Her öğrenci için sağlık kayıt kartı oluşturulacak" ifadesini kullandı.

Kırgızistan'da Mart 2020'de korona virüs salgını nedeniyle okullar kapatılarak uzaktan eğitime geçilmişti. Okul ve üniversiteler 2020-2021 eğitim-öğretim yılında da uzaktan eğitime devam ediyor. 11 Kasım 2020'den itibaren ülke genelinde bin 489 okulun 1-6, 9 ve 11. sınıflardaki öğrenciler için yüz yüze eğitime geçilmesine izin verildi. Yerel yönetimlerin bazıları da bağımsız olarak okullarda eğitime devam etme kararı aldı.

İlk vakanın 18 Mart 2020'de görüldüğü Kırgızistan'da son 24 saatte 41 kişide Covid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 86 bin 451'e ulaştı. Son 24 saatte 49 kişi virüsü yenerek iyileşirken, toplam 83 bin 424 kişi korona virüsü yenmeyi başardı. Ülkede virüs nedeniyle toplam bin 470 kişi ise hayatını kaybetti.

Ayperi Bekmırzayeva

