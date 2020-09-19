Kırgızistan'da 10 gündür Covid-19'dan can kaybı yaşanmadı

Korona virüs salgını dünyada yayılmaya devam ederken, Kırgızistan'da son 10 gündür ölüm yaşanmaması sevindirdi. Kırgızistan Başbakanlığına bağlı Covid-19 Cumhuriyet Karargahı, ülkede toplamda bin 63 olan ölü sayısının son on gündür değiştirmediğini açıkladı. Verilerde son 24 saatte 91 yeni vakanın görüldüğü ve toplam vaka sayısının 45 bin 335'e yükseldiği aktarıldı. Ayrıca, son bir gün içerisinde 9 sağlık çalışanının Covid-19'a yakalandığı, ülke genelinde toplam 3 bin 197 sağlık görevlisinde virüs tespit edildiği öğrenildi. Virüs görülen sağlık çalışanlarının 2 bin 779'unun bu hastalıktan kurtulduğu bildirildi. Covid-19 tanısı konulan 570 kişinin hastanede, bin 771 kişinin de ayakta tedavi gördüğü Kırgızistan'da, en fazla vakaya Çüy bölgesinde rastlanırken, en az vaka Talas bölgesinde görüldü. Korona virüse yakalanan kişilerin yüzde 2.3'ünün yaşamını yitirdiği ülkede, bu hastalıktan iyileşerek sağlığına kavuşanların sayısı 41 bin 484'e ulaştı. Böylece bu ülkede korona bulaşan hastaların yüzde 91.5'i bu hastalığı yenmeyi başardı.

Koronanın yayılmasını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamaların kademeli olarak kaldırıldığı bu ülkede Ekim ayından itibaren okulların açılması, kafe ve restoranlarda 100-150 kişinin katılımyla etkinliklerin düzenlenmesine izin verilmesi bekleniyor.

Ayperi Bekmırzayeva

