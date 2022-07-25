Kırgızistan'da 130 metre uzunluğunda keçe halı yapıldı

Kırgızistan'ın Narın bölgesinde ülkenin 2. büyük kapalı havza dağ gölü Son Göl'de “En Uzun Halı Narın'da” temalı festival düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde bir araya gelen 70 zanaatkar, uzunluğu 130 metreden fazla olan keçe halı yaptı.

Göl kenarına serilerek halkın beğenisine sunulan halı, ziyaretçilerden tam not aldı. Festivalin organizatörlerinden “Altın Kol-Narın” Zanaatkarlar Birliği Başkanı Saadagül Sadıkova fikri 1 yıl önce gündeme getirdiğini belirterek, “Bu bir kişinin yapabileceği iş değil. Fikrimi destekleyen tüm bölge zanaatkarlarına teşekkür ediyorum” dedi.

"Guinnes Rekorlar Kitabı'na girebilecek bir halı"

El sanatları ustalarının destekleriyle uzun bir halı yaptıklarını söyleyen Sadıkova, “Böylece Guinnes Rekorlar Kitabı'na girebilecek bir halı ortaya çıktı” açıklamasında bulundu. Sadıkova, halı yapımı için sonbaharda başlatılan hazırlık çalışmalarının ilkbaharda tamamlandığını ve zanaatkarların büyük emek harcadığını sözlerine ekledi.

Aliia Raimbekova

