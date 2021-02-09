Kırgızistan'da 15 çocukta Kawasaki sendromu tespit edildi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile bağlantılı olabileceği iddia edilen Kawasaki hastalığı Kırgızistan'da da görüldü. Kırgızistan Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Koruma Merkezi Direktörü Kamçıbek Uzakbayev, ülkede 15 çocuğa Kawasaki sendromu teşhisinin konulduğunu bildirdi.

Kawasaki sendromu tespit edilen çocukların 2 ila 16 yaş arasında olduğunu belirten Uzakbayev, hastaların durumunun ağır olduğunu söyledi. Uzakbayev, Kawasaki hastası çocukların çoğunda daha önce Covid-19 görüldüğünü vurguladı. Uzakbayev, 13 çocuğun daha sağlık kontrolünden geçtiğini belirterek, çocukların Kawasaki hastası olmadığı konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

Çocukluk çağında en sık karşılaşılan damar iltihaplarından biri olan Kawasaki hastalığı, özellikle 5-6 yaş çocuklarda görülüyor. Hastalığın en etkin nedeni ise virüsler olarak biliniyor.

Aliia Raimbekova

