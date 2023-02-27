Kırgızistan'da 5.1 ve 5.6 büyüklüğünde deprem

Kırgızistan Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Isık Göl bölgesinde yerel saatle 03.42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, depremin çevredeki köylerde hissedildiği belirtildi. Yerel saatle 05.58'de Isık Göl bölgesinin Çin sınırı yakınlarında 5.6 büyüklüğünde ikinci depremin meydana geldiği aktarılan açıklamada, depremin yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildiği ifade edildi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, ilk bilgilere göre can kaybı ve yıkım olmadığını açıkladı.

Aliia Raimbekova



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