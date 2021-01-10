Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafer Caparov'un

Kırgızistan'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi ve ülkenin yönetim sistemini belirleyecek referandum için yerel saatle 08.00'de sandık başına gitmişti. Toplam 3 milyon 563 bin 374 seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona ermişti. Sandıkların açılmasıyla oy pusulaları otomatik olarak elektronik ortamda sayılmaya başladı.

Merkez Seçim Komisyonu, erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yerel saatle 21.40 itibarıyla toplam 2 bin 474 sandıktan yüzde 96,32'sinin açılmasıyla alınan verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre, seçimlere katılım oranının yüzde 38,63 olarak gerçekleşirken, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 79,24 alan Caparov oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Caparov'un rakibi Adahan Madumarov oyların yüzde 6,7'sini alarak ikinci, Babırcan Tolbayev ise oyların yüzde 2,35'ini alarak üçüncü oldu. Diğer 14 adayın aldıkları oy oranı ise yüzde 2'nin altında kaldı.

Yurt dışında 48 olmak üzere 97 sandıktan saat farkı veya teknik nedenlerden dolayı bilgiler seçim kuruluna henüz ulaşmamışken, seçimlerle ilgili kesin sonuçların sandıkların yüzde 100 işlenmesinden sonra açıklanması bekleniyor.

Seçmenlerin yüzde 81'i başkanlık sistemine “evet” dedi

Referanduma katılım oranı ise yüzde 38,34 oranında oldu. Referandumda kullanılan oyların yüzde 95,76'sının sayılması ile seçmenlerin yüzde 81,29'dan fazlası başkanlık sistemine “evet” dedi. Seçmenlerin yüzde 10,85'i ise başkanlık sistemine “hayır” derken, seçmenlerin yüzde 4,43'ü ise her iki sisteme karşı oy kullandı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından başlayan gösteriler büyümüş, parlamento ve hükümet binaları işgal edilmişti. Olaylarda aralarında 2017'de “valiyi rehin almak ve bölgede durumu istikrarsızlaştırmakla” suçlanarak, 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan mevcut cumhurbaşkanı adayı Caparov'un da bulunduğu bir takım muhalif lider cezaevinden çıkarılmıştı. Caparov, olaylar gölgesinde görevinden istifa eden başbakanın yerine getirilmiş, daha sonra 15 Ekim'de görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un yetkilerini devralmıştı.

Merkez Seçim Komisyonu, çıkan olayların ardından 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını iptal etmiş, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ülkenin yönetim sistemini belirleyecek referandumun bugün yapılmasını kararlaştırmıştı.

Aliia Raimbekova