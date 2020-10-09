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Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev'e suikast girişimi

Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev'e suikast girişimi
Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev'e suikast girişimi

Kırgızistan’da eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Kırgızistan’da eski Cumhurbaşkanı Atambayev’e suikast girişimi - Tıkla İzle

Kırgızistan'da geçen Pazar günü 16 partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimleri sonrası seçim barajını geçemeyen 12 siyasi partinin üyeleri ve destekçileri başkent Bişkek'te seçim sonuçlarını protesto etmişti. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) ise Salı günü polisle protestocular arasında çıkan çatışmaların ardından seçim sonuçlarını iptal etmişti. Çıkan olaylarda göstericiler siyasi mahkumların kaldığı Milli Güvenlik Devlet Komitesi'ndeki cezaevine giderek, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i, eski Başbakan Sapar İsakov'u ve eski milletvekilleri Sadır Caparov ile Ravşan Ceenbekov'u cezaevinden çıkarmışlardı.

Başkent'teki hükümet binası önünde Caparov'un taraftarları, Forum binası önünde ise Atambayev'in taraftarları toplanarak barışçıl bir şekilde destek mitingi düzenledi. Ala Too Meydanı'ndaki gösterinin ardından bölgeden ayrılan Atambayev'in aracına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Atambayev'in Danışmanı Kunduz Coldubayeva yaptığı açıklamada suikast girişimini doğrulayarak, Atambayev'in aracına sıkılan kurşun izlerinin görüldüğü bir video paylaştı. Cldubayeva, Atambayev'in saldırıdan yara almadan kurtulduğunu aktardı.

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