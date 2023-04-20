Kırgızistan'da minibüs okul servisine çarptı: 18 yaralı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı yolunda bir minibüs, öğrencileri taşıyan servise arkadan çarptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, minibüsün yol kenarındaki araziye savrulduğu, bariyere çarpan okul otobüsünün de hurdaya döndüğü görüldü. Bişkek Şehir Hastanesi Başhekimi Akılbek Mamanov gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 18 öğrencinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Serviste kaç öğrencinin bulunduğu ve kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Aliia Raimbekova

İLGİLİ HABER Dalgın şoför yaşlı kadına böyle çarptı

İLGİLİ HABER Tırın çarptığı şahıs metrelerce ileri böyle savruldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.