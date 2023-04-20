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Kırgızistan'da minibüs okul servisine çarptı: 18 yaralı

Kırgızistan'da minibüs okul servisine çarptı: 18 yaralı
Kırgızistan'da minibüs okul servisine çarptı: 18 yaralı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te bir minibüsün okul servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 öğrenci yaralandı.

Kırgızistan'da minibüs okul servisine çarptı: 18 yaralı - Tıkla İzle

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı yolunda bir minibüs, öğrencileri taşıyan servise arkadan çarptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, minibüsün yol kenarındaki araziye savrulduğu, bariyere çarpan okul otobüsünün de hurdaya döndüğü görüldü. Bişkek Şehir Hastanesi Başhekimi Akılbek Mamanov gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 18 öğrencinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Serviste kaç öğrencinin bulunduğu ve kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Aliia Raimbekova

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