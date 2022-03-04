Kırgızistan'da okullarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Kırgızistan Covid-19'la Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, maske takma zorunluluğuna ilişkin yeni kuralların kabul edildiği belirtildi. Okullarda maske takmanın artık zorunlu olmadığı ifade edilen açıklamada, “Böyle bir karar Covid-19 ile ilgili durum istikrar kazandığı için kabul edildi” denildi.

Yeni kuralın öğrencilerin yanı sıra öğretmenler için de geçerli olduğu vurgulanırken, okullarda dezenfekte çalışmalarının yapılması zorunluluğunun devam edeceği aktarıldı.

Son 24 saatte 23 yeni vaka

Kazakistan'da son verilere göre ülke genelinde son 24 saatte 23 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 200 bin 599'a yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 2 bin 962'ye ulaştı. Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 63 artarak 195 bin 531'e çıktı. 366'sı ayakta, 163'ü de hastanede olmak üzere toplam 529 hastanın tedavisi ise sürüyor.

Covid-19'a karşı aşılama sürecinin devam ettiği ülkede son 24 saatte 7 bin 207 kişiye aşı yapıldı. Bugüne kadar aşının iki dozunu alan kişi sayısı 1 milyon 176 bin 733 oldu.

Aliia Raimbekova

