Kırgızistan'da oy verme işlemi sona erdi

Kırgızistan'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi ve ülkenin yönetim sistemini belirleyecek referandum için yerel saatle 08.00'de sandık başına gitmişti. Toplam 3 milyon 563 bin 374 seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erdi. Sandıkların açılmasıyla oy pusulaları otomatik olarak elektronik ortamda sayılmaya başladı. Merkez Seçim Komisyonu tarafından oy sayma işleminin başlaması ile seçimlerdeki ilk sonuçlar açıkladı.

İlk verilere göre, sandıkların yüzde 80,41'i açılması ile Cumhurbaşkanı adayı Sadır Caparov, yüzde 80,6 oy ile öne çıktı. İkinci sırada yüzde 6,55 ile Adahan Madumarov, üçüncü sırada ise yüzde 2,19 ile Babırcan Tolbayev yer aldı.

Bir adayın oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması durumunda cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda tamamlanacak.

Kırgızistan'da başkanlık sistemine büyük destek

Referandumun ilk sonuçlarına göre ise, seçmenlerin yüzde 80'den fazlası başkanlık sistemine “evet” derken, seçmenlerin yüzde 10,86'sı parlamenter sistemi destekledi. Seçmenlerin yüzde 4,55'i ise her iki sisteme de “hayır” dedi.

Aliia Raimbekova