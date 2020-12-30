Kırgızistan'da Özbekistan'ın Covid-19 hastaları için yaptırdığı iki hastane daha açıldı

Kırgızistan'a, Covid-19 ile mücadele kapsamında komşu ülke Özbekistan'ın desteği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kırgızistan'ın Batken ilinde Özbekistan'ın desteği ile inşa edilen 200 yataklı hastanenin hizmete sunulmasının ardından Özbekistan tarafından inşa edilen iki hastanenin daha açılış töreni gerçekleştirildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ve Çüy kentinde inşaatları yaklaşık 1 ay içinde tamamlanan 176 ve 24 yataklı iki hastanenin açılış törenine Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ve Özbekistan Başbakan Danışmanı Mehriddin Hayriddinov katıldı. Beyşenaliyev yaptığı konuşmada, salgınla mücadelede Özbekistan'ın Kırgızistan'a ilk destek veren ülkelerden olduğunu belirterek, “Özbekistan şu ana kadar oksijen konsantratörlerin yanı sıra diğer tıbbi malzemelerden de gönderdi” dedi.

Hayriddinov da, Kırgızistan'da vaka sayıları az olduğu sürece Özbek halkının da güven içinde olacağına işaret ederek, “Kırgız-Özbek sınırından günde 15 bin civarında kişi geçiyor. Bu nedenle hastalıkları önlemek için birlikte hareket etmeliyiz” ifadesini kullandı.

Son 24 saatte 189 yeni vaka

Covid-19 Devlet Karargahı tarafından açıklanan son verilere göre, son 24 saatte 189 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 80 bin 843'e ulaştı. Son 24 saatte bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da bin 354'e ulaştı. Bir günde 2 bin 327 PRC testinin yapıldığı ülkede bin 165 Covid-19 hastasının tedavisi hastanede sürerken, bin 791 kişinin de ayakta tedavisi devam ediyor. Hastanede tedavi altında tutulanlardan 783 kişinin sağlık durumu stabil, 368 kişinin durumu ise ağır olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan 290 hastanın iyileşmesi ile sağlığına kavuşanların sayısı 75 bin 624'e ulaştı.

Aliia Raimbekova