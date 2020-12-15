Kırgızistan'da son 24 saatte 236 yeni vaka

Usenbayev açıklamasında ayrıca, bu ayın sonlarında başlayacak Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları sürecinde salgının yayılmasını önlemek için alınacak tedbirler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Dünya genelinde küresel bir sağlık krizine dönüşen Covid-19'un ikinci dalgası ile mücadele eden ülkelerden Kırgızistan'da, Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev salgına ilişkin son verileri açıkladı. Usenbayev, son 24 saatte 236 yeni Covid-19 ve zatürre vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 77 bin 910'a ulaştığını ve bunun 41 bin 69'unun Covid-19, kalanının ise zatürre vakası olduğunu belirtti. Usenbayev, son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkedeki toplam can kaybı sayısının da bin 316'ya ulaştığını dile getirerek; ölümlerin 398'inin Covid-19 kaynaklı, kalanının ise zatürre kaynaklı olduğunu açıkladı. Korona virüsten iyileşenlerin sayısının 417 artarak 70 bin 867'ye ulaştığını aktaran Usenbayev, hastanelerde tedavi gören 1948 kişiden bin 422'sinin durumunun stabil olduğunu belirtti. Usenbayev, “516 hastanın durumu ağır, 86 kişinin durumu ise kritik olarak değerlendiriliyor” dedi. Usenbayev ayrıca, hastalar için ülkede hazırlanan 8 binden fazla yataktan yüzde 45'inin boş olduğunu kaydederek, ülkede bin 904 Covid-19 ve zatürre hastasının ayakta tedavi gördüğünü bildirdi. Ülkede salgınla ilgili durumun hala kritik olduğuna dikkat çeken Usenbayev, "Vaka artışındaki istikrar, mevsimsel solunum ve grip gibi hastalıkların artması öncesinde görülüyor. Her yıl sonunda ve yeni yılın başlarında gripte artış gözlemleniyor" dedi.

Usenabayev, bu ayın sonlarında başlayacak Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları kapsamında kalabalık toplantıların yapılacağına işaret ederek, bu süreçte salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.