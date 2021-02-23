Kırgızistan'dan Rus aşısı Sputnik V için kullanım izni

Kırgızistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama sürecine dair hazırlıklar sürdürülüyor. Ülkede, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla ülkede kullanımı onaylandı. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlaç ve Tıbbi Malzeme Departmanının, Rus aşısı Sputnik V'nin kayıt işlemlerini tamamladığı ve aşılama sürecinin yakın bir zamanda başlamasının sağlanacağı duyuruldu.

Ülkede şu ana kadar 86 bin 1 korona virüs vakası kaydedilirken, bin 460 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 82 bin 879 olarak kayda geçti. Günlük vaka sayılarının 100'ün altında seyrettiği ülkede sağlık yetkilileri, sıhhi epidemiyolojik durumu istikrarlı olarak değerlendiriyor.

Aliia Raimbekova

