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Kırıkkale'de 2 katlı evde yangın paniği

Kırıkkale'de 2 katlı evde yangın paniği
Kırıkkale'de 2 katlı evde yangın paniği

Kırıkkale'de iki katlı müstakil bir evin giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de 2 katlı evde yangın paniği - Tıkla İzle

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Karşıyaka Mahallesi 2122'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı müstakil bir evin giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Yangının etkisiyle evde maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Oturdukları evin alt katında çıkan yangını fark ettiklerini ifade eden Hidayet Ölmez, durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini söyledi.

Hasan Ay
 

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