Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 66 ABS 259 plakalı tanker tırı takibe aldı. Ekipler, Ankara-Samsun karayolu üzerindeki trafik kontrol noktasında M.Ç.'nin (45) kullandığı tankeri durdurdu.
Yapılan ölçümde, tankerdeki yağ karışımlı yakıtın kaçak olduğunu belirleyen ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Öte yandan, tankerde bulunan 26,5 ton akaryakıt, İl Özel İdaresine ait depoya boşaltıldı.
Hasan Ay