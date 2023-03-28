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Kırıkkale'de 3 metrekarelik dükkanında yarım asırdır zamanı ayarlıyor

Kırıkkale'de 3 metrekarelik dükkanında yarım asırdır zamanı ayarlıyor
Kırıkkale'de 3 metrekarelik dükkanında yarım asırdır zamanı ayarlıyor

Kırıkkale’de, 67 yaşındaki saat ustası, 50 yıldır 3 metrekarelik dükkanında duran saatlere yeniden hayat veriyor.

Kırıkkale'de 3 metrekarelik dükkanında yarım asırdır zamanı ayarlıyor - Tıkla İzle

 

Kırıkkale'de yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Vanlıoğlu, ilkokul yıllarında çırak olarak başladığı saat tamirciliğini 3 metrekarelik dükkanında yıllardır sürdürüyor. Kırıkkale şehir merkezinde bulunan işyerinde yaşına aldırış etmeden yarım asırdır saatlere hayat veren Vanlıoğlu, nostaljik dükkanında ölene kadar mesleğini sürdürmek istediğini söyledi.

“Dükkanım küçük ama gönlü büyük”

Mesleğe küçük yaşlarda başladığını kaydeden Vanlıoğlu, “İlkokulu bitirdikten sonra çırak olarak başladığım saat tamirciliğini 50 yıldır sürdürüyorum. 1980 yılından bu yana aynı dükkanımda çalışıyorum. Dükkanımın konseptinde hiçbir değişiklik yapmadım. İlk açtığımda nasılsa şimdide öyle. Dükkanım küçük ama gönlü büyük. Özellikle benim branşım mekanik saatler, fakat günümüzde bu saatlerden fazla olmadığından pilli saatlere de bakıyorum. Kırıkkale'de mekanik saati olan herkes beni bulur. Dükkanımdaki malzemeler 80'li yıllarından kalma. Bu durum benim hoşuma gidiyor. Bu konsepti değiştirmeyi düşünmüyorum. Elim ayağım tuttuğu sürece bu mesleği sürdüreceğim” dedi.

Bedirhan Göksu

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