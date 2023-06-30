Kırıkkale'de 5 kişilik aile mantardan zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik bir aile, Yozgat'tan Kırıkkale istikametine araçlarıyla seyahat ederken tükettikleri mantardan dolayı rahatsızlandı. Kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden talep ettikleri ambulanslarla hastaneye kaldırılan Muhammet D. (49), Sevinç D. (47), Sultan D. (46), Gamze D. (23) ve Emirhan D. (13), acil serviste tedavi altına alındı. Mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınanlardan Sevinç D.'nin ise entübe edildiği öğrenildi.

Hasan Ay

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