İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırıkkale'de alevlerle 3 saatlik savaş: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Kırıkkale'de alevlerle 3 saatlik savaş: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
Kırıkkale'de alevlerle 3 saatlik savaş: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Kırıkkale'de gıda ürünlerinin bulunduğu soğuk hava deposundaki yangının oluşturduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı.

Kırıkkale'de alevlerle 3 saatlik savaş: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de özel bir şirkete ait gıda ürünlerinin olduğu soğuk hava deposunda çıkan yangın, 30 itfaiye ekibinin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alınabildi.

İtfaiye ekipleri depo içerisinde soğutma çalışmalarını öğlen saatlerine kadar sürdürdü. Gece saat 02.00 sıralarında çıkan yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.

Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangında, soğuk hava deposu ve gıda ürünlerinin tamamı küle döndü. Yangının çıkış sebebi ise bilirkişi raporu sonrası netleşecek.

Hasan Ay
 

İLGİLİ HABER
Kırıkkalede gece saatlerinde hareketli dakikalar: Gıda deposunda yangın çıktı Kırıkkale'de gece saatlerinde hareketli dakikalar: Gıda deposunda yangın çıktı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.