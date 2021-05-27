Kırıkkale'de bir kişi ayağından vuruldu, kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Olay, merkez Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerine gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatte devriye görevini yürüten bekçiler, kendilerine yakın bir yerde silah sesleri duydu. Hemen harekete geçen bekçiler, silah sesinin geldiği yerde R.S.'yi (53) vurulmuş halde buldu.

Ayağından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi yapan bekçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı R.S., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemlerini alan polis ekipleri ve bekçiler, bir süre bulvar üzerinde mermi kovanı ararken şüphelilerin de olay yerinden beyaz bir araç ile kaçtığını belirledi.

Şüpheliler uygulama noktasına takıldı

Söz konusu araç da, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki denetim noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durduruldu. Olayın şüphelisi olduğu öne sürülen Ö.D. isimli kadın ile alkollü şekilde direksiyon başına geçen ehliyetsiz sürücü A.D., gözaltına alındı. Ekipler tarafından araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Sürücüye 6 bin 800 lira idari para cezası uygulanırken araç da çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kadir Arslan

