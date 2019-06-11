Kırıkkale'de feci kaza: aynı aileden 2'si çocuk 7 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen 16 RAN 55 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Kerim Ceyhan direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına doğru metrelerce takla atarak tarlaya uçtu.

Kaza sonrası hurdaya dönen aracın içindeki sürücü Kerim Ceyhan ile yolculardan; Songül Ceyhan (42), Bayram Ceyhan (35), Erkut Ceyhan, Aykut Ceyhan, Bekir Ceyhan (11) ve Arda Ceyhan (11) yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Erkut Ceyhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Ay