İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırıkkale'de iki katlı ev alev alev yandı

Kırıkkale'de iki katlı ev alev alev yandı
Kırıkkale'de iki katlı ev alev alev yandı

Kırıkkale'de tüpten sızan gazdan dolayı alevlere teslim olan iki katlı evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale il merkezi Sanayi Mahallesi 1307'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.'ye ait iki katlı müstakil evin ikinci katındaki mutfakta bulunan tüpten sızan gazdan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evi saran yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında ise evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın sonrası evde, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis, evde ikamet eden M.B.'nin ifadesine başvurdu. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Hasan Ay

İLGİLİ HABER
Samanlık yangını geceyi aydınlattı Samanlık yangını geceyi aydınlattı
İLGİLİ HABER
Tatilcileri korkutan yangın Tatilcileri korkutan yangın
İLGİLİ HABER
Hindistanda ilaç fabrikasında yangın: 2 ölü Hindistan’da ilaç fabrikasında yangın: 2 ölü

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.