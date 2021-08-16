Kırıkkale'de kaybolan yaşlı adam 8 saatte bulundu

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karahacılı köyünde ikamet eden alzheimer hastası M.K. (84), evden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Kendisinden bir daha haber alınamayan M.K.'nın (84) bulunabilmesi için bölgede önleyici kolluk faaliyeti icra eden tüm jandarma devrileri arama faaliyetlerini sürdürdü.

Duyarlı bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezine Köprü köy bölgesinde yaşlı bir şahsın dolaştığını bildirdi. Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, alzheimer hastası yaşlı adamı 8 saat aradan sonra 5 kilometre uzaklıktaki Keskin ilçesine bağlı Köprü köy yakınlarında buldu. Alzheimer hastası M.K., jandarma devriyesi tarafından bir süre dinlendirilip, ihtiyaçları giderildikten sonra olay yerine çağrılan oğluna teslim edildi.