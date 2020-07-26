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Kırıkkale'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Kırıkkale'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Kırıkkale'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen sürücü, arabasını bırakıp kayıplara karıştı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 12. kilometresindeki Rafineri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 06 AT 8868 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole çarparak metrelerce sürüklenip yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar sürücü S.D.'yi araç içerisinden çıkarttı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaza yerinden aracını bırakarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda araç sağ şeridi kapatırken trafik de kontrollü olarak bir süre tek şeritten sağlandı. Buradaki incelemenin ardından kazalı araç, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Geçici olarak trafiğe kapatılan yol Kazada herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hasan Ay

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