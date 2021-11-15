Kırıkkale'de kazada parmağı kopan sürücünün rahatlığı şaşırttı

Kaza, akşam saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Bilici (40) 71 AAF 60 plakalı otomobilini balıkçılar çarşısı önüne park etti. O sırada bulvar üzerinden gelen Serkan Ş. idaresindeki 71 ACC 474 plakalı kamyonet, otomobilin açılan kapısına çarptı. Kapı ile kamyonet arasında kalan Bilici'nin sol elinin orta parmağı koptu. Çevredeki esnaflar kopan parmağı balık tezgahından aldıkları buzla muhafaza altına aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada parmağının kopmasına rağmen sürücünün rahat tavırları ise çevredekileri şaşırttı. Yaralı vatandaş, polis ekiplerinden de otomobilini arkadaşına teslim etmesini istedi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bilici, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Serkan Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Ay