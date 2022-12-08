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Kırıkkale'de madeni yağ fabrikasında yangın

Kırıkkale'de madeni yağ fabrikasında yangın
Kırıkkale'de madeni yağ fabrikasında yangın

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde madeni yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 işçi tedavi altına alındı.

Yangın, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren madeni yağ fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye, fabrikada kaynak yapılırken kıvılcımın yağa sıçraması neticesinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen işçilerden A.Ö. (34) ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Ay


 

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