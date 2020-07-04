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Kırıkkale'de minibüs takla attı: 4 yaralı

Kırıkkale'de minibüs takla attı: 4 yaralı
Kırıkkale'de minibüs takla attı: 4 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan minibüsün takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 39. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 38 UA 010 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı karşı yola geçip devrildi. Kazada sürücü A.Ç. (50) ile yolculardan M.M.Ç. (8), A.S.Ç. (7) ve Ş.Ç. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Ay

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